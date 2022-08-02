АЗС за півроку отримали від Держпродспоживслужби штрафів на 21 мільйон

За шість місяців 2022 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) здійснила 541 перевірку мереж АЗС, у 73,4% випадків з яких знайшла порушення державної дисципліни цін і наклала штрафів майже на 21 млн грн.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає enkorr.

Зокрема, за цей час було здійснено 4 планові перевірки (до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України – ред.), 23 позапланові за зверненням фізичних осіб і 514 за дорученням прем’єр-міністра від 8 травня цього року.

"За результатами перевірок винесено 296 рішень про застосовування адміністративно-господарських санкцій на суму 20,71 млн грн і складено 155 приписів про усунення порушень", – повідомила заступниця голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко і додала, що "за порушення законодавства 100 відповідальних осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності й винесено постанови про накладання адміністративних санкцій на суму 211,23 тис. грн".

Раніше повідомлялося, що Держпродспоживслужба зафіксувала зменшення кількості скарг на ціни на АЗС.

Як повідомлялося, наразі в Україні спостерігається дефіцит пального на роздрібному ринку, а великі мережі АЗС запровадили обмеження на продаж бензину та дизпалива в одні руки.

Мінекономіки спочатку обіцяло, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано ще у травні після прийняття урядом рішення про підвищення граничних цін через ускладнену логістику. Пізніше представники влади запевняли, що ситуація із дефіцитом пального в Україні має покращитися із середини травня завдяки налагодженню поставок із Європи, однак попри певний прогрес у вирішенні цього питання проблеми у цій сфері залишаються.