Шольц назвав правильним кроком повернення Канадою газової турбіни для "Північного потоку"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи ситуацію з поверненням "Газпрому" газової турбіни для "Північного потоку", назвав це правильним кроком.

Про це він сказав в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Укрінформ.

За словами Шольца, прем’єр-міністр Джастін Трюдо прийняв рішуче рішення, "яке зміцнило позицію Німеччини та Європи": він забрав у РФ привід пояснювати зменшення обсягів постачання газу технічними причинами, звинувачувати в цьому саме санкції.

"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це сильний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників для довгострокової підтримки України", – заявив канцлер, додавши, що послаблення Німеччини та Європи не допоможе Україні.

Шольц запевнив, що західні санкції залишаються в силі, та висловив переконання, що вони працюють. Наразі союзники "націлилися" на додаткові сектори та закривають лазівки обходу обмежувальних заходів, сказав він.

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Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.