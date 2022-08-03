Мінекономіки оприлюднило детальні умови пільгової іпотеки під 3%

У Міністерстві економіки розкрили подробиці щодо запуску пільгової іпотеки під 3% річних, зокрема масову іпотеку цифровізують оформити заявку на кредит можна буде через портал "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, з 1 жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть:

військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони;

медики;

вчителі та педагогічні працівники;

науковці.

"Роботодавці цих категорій працівників матимуть можливість компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги)", – йдеться у повідомленні.

Пізніше програма стане доступною для всіх українців, чия житлова нерухомість не перевищує 52,5 кв. м +21 кв. м на кожного члена сім’ї.

"Таким чином українці, і, в першу чергу, наші військові, правоохоронці, лікарі та вчителі, зможуть придбати квартири на пільгових умовах. Це частково вирішить проблему нестачі житла, поверне українців, які втратили свій дім, з-за кордону та активізує галузь будівництва завдяки зростанню обсягу замовлень", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка–міністерка економіки Юлія Свириденко.

У межах програми "Доступна іпотека" можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо йдеться про обласний центр, то в будинку, що знаходиться в експлуатації не більше 10 років. Вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку.

Також вартість 1 кв. м не має перевищувати опосередковану вартість спорудження, визначену Мінрегіоном та збільшену в 2,5 раза для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис. осіб, на відстані до 15 км від Києва, в 2 рази – для міст з населенням 100-300 тис. осіб, в 1,75 раз – для інших населених пунктів.

Житло також застрахують від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оціночну вартість.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні заявив, що з 1 жовтня в Україні має запрацювати державна програма "Доступна іпотека" під 3% річних, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.