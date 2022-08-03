Звільнена генпрокурорка Венедіктова отримає посаду посла у Швейцарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

Про це глава МЗС повідомив у інтерв’ю Укрінформу.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", – сказав він.

За його словами, ця ідея народилася "в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція".

Кулеба пояснив, що практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.

"Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі - Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента, – ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП, – ред.) – постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний.

Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", – зазначив очільник МЗС.

Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.

27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.