Звільнена генпрокурорка Венедіктова отримає посаду посла у Швейцарії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.
Про це глава МЗС повідомив у інтерв’ю Укрінформу.
"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", – сказав він.
За його словами, ця ідея народилася "в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція".
Кулеба пояснив, що практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.
"Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі - Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента, – ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП, – ред.) – постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний.
Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", – зазначив очільник МЗС.
Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.
27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль