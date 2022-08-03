ДБР проводить обшуки на телеканалі виключеного зі "Слуги народу" нардепа-зрадника Ковальова

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки у приміщенні "4 каналу", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору нардепу Олексію Ковальову.

Як повідомляє пресслужба ДБР, обшуки також пройшли у його помічника та службових осіб телеканалу.

У ДБР також повідомили, що управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним або протизаконним шляхом (АРМА).

Як повідомлялося, у липні суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб загальною вартістю 4,7 млн грн, а також його банківські рахунки. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Однак згодом виявилось, що ТОВ "Корона санрайс", якому належить цифрова ліцензія "4-го каналу" нардепа-колаборанта, під арешт не потрапило, оскільки ця фірма змінила власника за тиждень до рішення суду. У підсумку новим власником цифрової ліцензії каналу стали структури вугільного бізнесмена Віталія Кропачова.

Нагадаємо, 6 липня 2022 року генеральний прокурор повідомила про підозру народному депутату Олексію Ковальову, суд обрав заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук.

У квітні 2022 року щодо нього було відкрито кримінальне провадження, оскільки нардеп після повномасштабного вторгнення РФ залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам. На початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

У травні фракція "Слуга народу" виключила Ковальова зі свого складу, проте він залишається народним депутатом.

Наприкінці минулого року стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у колишнього нардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Суму угоди Ковальов не називав, водночас його декларація за 2020 рік свідчить, що він не має власного житла, а його грошових коштів навряд чи вистачило б для того, щоб утримувати власний телеканал.