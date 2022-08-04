Ціни на нафту опустилися до найнижчого рівня з лютого

Ціни на нафту перейшли до зниження під час торгів у четвер після початкового зростання і наблизилися до мінімальних позначок із лютого.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures у четвер знизилась до $95,11 за барель, що на $1,67 (1,73%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до $89,36 за барель, що на $1,3 (1,43%) менше ціни на закриття торгів напередодні.

Тиск на ринок чинять побоювання інвесторів про те, що зростання відсоткових ставок і уповільнення темпів підйому світової економіки вплинуть на попит, пише Trading Economics.

Згідно з оприлюдненим у середу звітом Міненерго США, запаси нафти в країні минулого тижня підскочили на 4,47 млн барелів, товарні запаси бензину зросли на 163 тис. барелів, а резерви дистилятів зменшилися на 2,4 млн барелів.

Експерти очікували зниження запасів нафти на 1,5 млн барелів, зменшення запасів бензину на 1,5 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на 1 млн барелів.

Тим часом ОПЕК+ на засіданні в середу ухвалив рішення про символічне збільшення квоти на видобуток нафти у вересні – лише на 100 тис. барелів на добу, пояснивши це дефіцитом потужностей.