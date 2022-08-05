Уряд Росії спрогнозував зростання безробіття восени

Безробіття в РФ восени почне зростати після рекордно низьких значень у червні та липні.

Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков, передає Інтерфакс.

Так, за підсумками червня і липня безробіття в Росії перебувало на рекордно низькому рівні 3,9%.

Однак, за словами Решетнікова, у кількох галузях влада помітила зростання неповної зайнятості.

Він наголосив, що восени тенденція зміниться і частка безробітних почне зростати. Але, урядовець запевняє, що ситуація контрольована та "драматизувати її не варто". Решетніков додав, що підприємства намагаються максимально зберігати зайнятість.

Водночас, як повідомлялося, найбільший російський виробник автомобілів "АвтоВАЗ" запропонував співробітникам автозаводу в Іжевську добровільно звільнитися. Штат заводу становить понад 3 тис. осіб.

До того ж, ще у квітні перший заступник голови Ради Федеральних Зборів РФ Андрій Турчак визнав втрату 600 тисяч робочих місць через вихід світових компаній з Росії.