Єврокомісія відповіла на шантаж "Газпрому" через повернення турбіни для "Північного потоку"

Перешкод для повернення відремонтованої турбіни Siemens для встановлення на газопроводі "Північний потік" не існує, оскільки режим санкцій ЄС проти РФ не поширюється на обладнання та технології, що стосуються транспортування газу до Євросоюзу.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Аріанна Подеста, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північний потік" не є предметом санкцій. На наш погляд, у цьому пакеті санкцій немає нічого, що могло б перешкодити "репатріації" цієї турбіни", – сказала вона.

"Насправді у санкціях немає нічого, що заважало б цій турбіні Siemens, яку повинні встановити в Росії, бути там встановленою. Решта сказаного на цю тему просто невірно. Ми дуже ясно про це заявили. І те, що про це кажуть росіяни, це насправді лише привід, щоб не постачати газ до Європейського союзу", – додав керівник групи офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер.

Він зауважив, що про це неодноразово заявляли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та інші члени ЄК.

"Це лише привід", – повторив Мамер, назвавши дії російської сторони шантажем у галузі постачання енергоносіїв Європейському союзу.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Під час візиту до Ірану в липні російський президент Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії. Путін також пригрозив, що "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання, на яких наполягає Росія.

Вже після цього російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.