В Росії заявили про відновлення роботи колишнього НПЗ дружини Медведчука

Російський "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (НЗНП), атакований у червні українськими безпілотниками, відновив роботу.

Про це заявив міністр промисловості та енергетики Ростовської області Андрій Савельєв, повідомляє російський Інтерфакс.

"Діяльність НЗНП ведеться відповідно до виробничої програми у штатному режимі. Працюють обидві установки з переробки нафти", – сказав російський чиновник.

Як повідомлялося, 22 червня на Новошахтинському нафтопереробному заводі сталася масштабна пожежа.

Голова Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що, за однією з версій, вона виникла в результаті атаки українських безпілотників.

До квітня 2021 року Новошахтинський завод нафтопродуктів належав дружині депутата від "ОПЗЖ" та кума Путіна Віктора Медведчука – Оксані Марченко. Їй належало 93% статутного капіталу ТОВ "Південь Енерго", основним активом якого є НЗНП та бенефіціаром якого було вказано Марченко.

5 квітня 2021 року новим власником НЗНП став великий підрядник російського "Газпрому" – компанія "ПЕТОН".

Нагадаємо, 19 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, цивільної дружини нардепа Тараса Козака Наталії Лавренюк та ще п'яти фізичних осіб та 19 юридичних осіб. Серед них і "Новошахтинський завод нафтопродуктів". На дружину та оточення Медведчука оформлено бізнес депутата.



За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, АТ "НЗНП" постачало нафтопродукти в окуповані райони Донецької та Луганської областей, де паливо використовувалося для потреб бойовиків та окупаційних формувань.



Як з'ясували журналісти, сім'ї депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та Тараса Козака за безцінь отримали частку у "Новошахтинському заводі нафтопродуктів" у Росії 27 лютого 2014 року – у перші дні окупації Криму. Цей бізнес забезпечив сім'ям Медведчука та Козака щонайменше $100 млн доходу.



Сім'ї Медведчука та Козака також отримали 60% у російській фірмі "НЗНП Трейд", яка на той момент уже мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища в Росії за $1 тис. Запаси цього великого родовища оцінюються майже у 137 млн тонн нафти.



Новошахтинський завод нафтопродуктів проєктною потужністю переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік було введено в експлуатацію у 2009 році.