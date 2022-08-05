Україна отримає 200 мільйонів євро пільгового кредиту від Італії
Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною як позичальником і урядом Італії як кредитором.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Кредит надається на пільгових умовах – на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком 7,5 років та за нульовою процентною ставкою.
Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ.
