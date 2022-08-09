Гетманцев виступив проти підвищення податків для великого бізнесу

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев не підтримує пропозиції щодо підвищення рентних платежів та екологічного податку для великого бізнесу.

Про це він заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"У нас з вами металургійні підприємства зупиняються, гірничо-збагачувальні комбінати теж. Я не бачу перспективи у підвищенні рентних платежів взагалі, жодних перспектив не бачу в цьому. Думаю, ми навпаки маємо важку промисловість підтримати, якщо хочемо, щоб вона стала справді ключовою галуззю майбутнього України, як це передбачено у Плані відновлення", – сказав Гетманцев.

Він зазначив, що був би обережним і при ухваленні рішення про скасування податкових пільг на паливо, хоча навесні був категорично проти їх запровадження, і практика показала, що це було помилкове рішення.

"Скасування податків на паливо призвело до того, що на цьому заробили імпортери, які не знизили свої ціни на повну суму скасованого податку. Але якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це заплатять не імпортери, а за це заплатить споживач. Бо вони (імпортери, – ред.) перекладуть це на плечі споживачів, і це також очевидно", – пояснив свою нинішню позицію нардеп.

За його словами, це питання має дискутуватися, як і запровадження додаткового імпортного збору, яке пропонує Національний банк і яке зараз активно обговорюється в уряді.

"Ми очікуємо від уряду розрахунків і конкретної моделі, і тоді обговорюватимемо це у Верховній Раді і прийматимемо рішення. Я не кажу про те, що цього не буде, тому що популярних рішень у ситуації, що склалася, не залишилося", – сказав голова комітету.

За його словами, депутатський корпус має неоднозначне сприйняття цієї ініціативи, і потрібно буде її дискутувати і обговорювати перед прийняттям.

"Але деякі непопулярні рішення нам доведеться ухвалити, хотів би цього хтось чи ні", – зазначив Гетманцев.

Водночас він вважає, що основним джерелом подальшого збільшення доходів держбюджету є детінізація, а не збільшення податків.

"Економічних підстав для того, щоб відрахування збільшувалися реально інакше, ніж від детінізації, ми, щиро кажучи, не бачимо", – сказав Гетманцев.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко запропонував змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту (за винятком виробництва та збуту підакцизних товарів та грального бізнесу). Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак 1 квітня Верховна Рада прибрала і цей ліміт, поширивши податкові пільги на найбільший бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України