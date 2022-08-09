Сербія сформувала найбільший у своїй історії резерв газу, – президент

Сербія сформувала наймасштабніший у своїй історії резер природного газу.

Про це повідомив президент Олександр Вучич в ефірі одного з місцевих телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Резерв становить 262 млн кубометрів природного газу на газосховищі "Банатський двір" у Сербії, закуплено ще 200 млн кубометрів, які зберігаються для Сербії на території Угорщини. Це історично максимальний резерв природного газу для Сербії", – сказав Вучич.

"Ми модернізуємо всі ТЕЦ, які тільки можемо, намагаємося відкривати нові вугільні родовища, але загалом, я впевнений, що у громадян Сербії буде хоча б трохи менш холодна зима, ніж ми очікували", – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що Сербія придбала в Угорщини 500 млн кубометрів газу, він зберігатиметься в угорських сховищах.

До того Європарламент закликав Сербію негайно приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти РФ.

Як повідомлялося, Сербія планує знизити залежність від російського газу на 40% у другій половині 2023 року. Зараз країна увесь газ отримує з РФ.