Кабмін зобов’яже "Нафтогаз" купувати газ у приватних українських компаній, – нардеп

Кабінет міністрів готує рішення про обов’язкову закупівлю НАК "Нафтогаз України" фіксованих обсягів природного газу у вітчизняних газовидобувних компаній.

Про це повідомив голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання профільного енергокомітету Верховної Ради Андрій Жупанін ("Слуга народу"), інформує Інтерфакс-Україна.

"Наразі готується така постанова, яка скаже, що є певний фіксований обсяг газу, який "Нафтогаз" до кінця року викупить у українських видобувачів. Це для української нафтовидобувної галузі досить хороша новина", – сказав Жупанін.

При цьому він послався на дані голови "Нафтогазу" Юрія Вітренко, озвучені на засіданні парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП 28 липня, згідно з якими НАК станом на 15 червня придбав з початку 2022 року 600 млн куб. м імпортного газу, купивши водночас у приватних українських газодобувних компаній (без урахування ПАТ "Укрнафта") 200 млн куб. м.

"Склалася досить дивна ситуація, що газ, який видобувається в Україні, компанії закачують до сховищ, оскільки його нікуди об'єктивно продати, а "Нафтогаз" водночас купує газ за кордоном", – зазначив нардеп.

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У свою чергу, як повідомив голова "Нафтогазу" на засіданні енергокомітету Ради, НАК заклав у своєму фінансовому плані, поданому на розгляд уряду, закупівлю 1,2 млрд куб. м газу у приватних українських добувних компаній до кінця 2022 року.

"Ми хотіли купувати газ українських видобувачів тому, що виходили з розуміння, що ми його купуємо суттєво дешевше, ніж імпортований газ, і таким чином ми потім прийдемо до держави за меншою компенсацією", – заявив Вітренко.

За його словами, з початку 2022 року "Нафтогаз" купував імпортний ресурс за цінами в середньому в 1,5 рази вищим, ніж у внутрішніх приватних добувних компаній.

При цьому, як пояснив Вітренко, щоб досягти запасів газу до початку опалювального сезону на рівні 19 млрд. куб. м, "Нафтогазу" доведеться імпортувати близько 4-5 млрд куб. м орієнтовною вартістю $8-12 млрд. У свою чергу, українські приватні видобувні компанії можуть запропонувати йому близько 3 млрд куб. м. газу, ціна якого може бути визначена на аукціонах залежно від обсягів купівлі та рівня конкуренції.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм спрямування отриманих державою коштів від ренти на видобуток природного газу для його закупівлі у внутрішніх видобувних компаній.