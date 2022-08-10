Ілон Маск продав акції Tesla на $7 мільярдів

Американський мільярдер Ілон Маск продав акції виробника електромобілів Tesla на $6,9 млрд. Так підприємець готується до можливого завершення поглинання соцмережі Twitter за $44 млрд.

Про це пише Bloomberg, передає Forbes.

Голова Tesla продав близько 7,92 млн акцій 5 серпня на загальну суму в $6,88 млрд.

У серії нічних твітів Маск пояснив, що хоче запобігти екстреному продажу акцій, якщо він буде змушений завершити поглинання Twitter.

Бізнесмен також наголосив, що якщо угода щодо Twitter зірветься, то він викупить акції Tesla назад.

Чотири місяці тому після продажу акцій на $8,5 млрд Маск заявив, що більше не планує їх продаж. Відтоді акції Tesla відскочили від низьких значень, які спровокував розпродаж.

Як повідомлялося, наприкінці квітня компанія Twitter офіційно оголосила про укладання угоди з мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд. За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

Водночас у травні Маск тимчасово призупинив процедуру купівлі Twitter. За його словами, угода тимчасово призупинена, адже він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спамові та фейкові облікові записи дійсно становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.

У липні Маск офіційно заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter. Натомість у компанії пригрозили судовими провадженнями.