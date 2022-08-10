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Мережа "АТБ" припиняє роботу магазинів на Донеччині

атб

Мережа супермаркетів "АТБ" з 12 серпня припиняє роботу в Донецькій області.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Селидівського міського голови Руслан Суков у Facebook.

"Мережа АТБ у Донецькій області припиняє роботу з 12 серпня у зв’язку з загостренням ситуації, на діалог не йтимуть", – зазначив він.

Водночас на сайті компанії інформації щодо припинення роботи в Донецькій області наразі немає.

Як повідомлялося, із 11 серпня на території Донецької області починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Нагадаємо, 2 серпня Кабінет міністрів доручив проводити обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів 13 областей.

Автор: 

Донецька область (195) АТБ (59)


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