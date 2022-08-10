Крадене українське зерно перевозять майже 90 суден, – посол

Через країни Близького Сходу за участю російських окупаційних військ пройшли 87 суден-зерновозів із вкраденим в України збіжжям.

Про це під час брифінгу повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, передає Інтерфакс-Україна.



"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути безпосередньо до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така злочинна угода, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні. Звичайно, сирійські, російські в основному судна і не лише", – сказав він.



Дипломат також зазначив, що недопущення розвантаження в Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло вкрадене РФ українське борошно та ячмінь, є великою перемогою для України. Осташ уточнив, що постачання цієї партії сільгосппродукції замовили бізнес-структури, а не державні представники Лівану.



"Дуже важливо звертатися (у разі таких крадіжок, – ред.) до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, що йдуть цими злочинними маршрутами, вимикають свої AIS, транспондери, маячки для того, щоби бути невидимими, і це вже сигнал до того, що триває нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності", – розповів посол.



Осташ наголосив, що подібні події вимагають опрацювання у рамках Міжнародної морської організації правил реагування на крадіжки продовольства, щоб спробувати створити перешкоди для правопорушників.

Як повідомлялося, судно "Лаодікія", яке перевозило викрадену з окупованих РФ територій України агропродукцію, було затримано в порту міста Триполі (Ліван). До того посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Триполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

Водночас пізніше стало відомо, що суд у Лівані зняв арешт із цього підсанкційного судна. В українському МЗС наголосили, що відповідне рішення суду дозволяє судну безперешкодно покинути порт Триполі з вкраденим українським борошном та ячменем.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.