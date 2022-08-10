Румунія технічно готова постачати газ до Молдови

Румунія технічно готова постачати природний газ до Молдови.

Про це розповів радник у канцелярії прем'єр-міністра Румунії Георгій Агафітей, передає Європейська правда із посиланням на TVR Moldova.

"Навіть якщо зима буде суворою, я не думаю, що вона перевищить те, що ми маємо в сховищах, і те, що ми виробляємо. Ми також ведемо переговори із зовнішніми партнерами щодо імпорту газу, який ми будемо проводити не лише для Румунії, але й для допомоги нашим сусідам, Республіці Молдова чи Україні, або іншим партнерам з ЄС", – сказав Агафітей.

Він запевнив, що для молдаван "достатньо газу", і державна компанія, яка займається транспортуванням газу, зуміла завершити роботи по з’єднанню між Румунією та Молдовою.

"Тепер газ може йти від нас до них. Якщо їм це потрібно, ми можемо їм це запропонувати", – зазначив також радник у канцелярії прем’єр-міністра Румунії.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.