"Приватбанк" відсудив у колишніх власників офіс у Дніпрі вартістю 86 мільйонів

Державний "Приватбанк" у Верховному Суді повернув право власності на офісну будівлю у Дніпрі вартістю понад 86 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"10 серпня 2022 року, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими ПриватБанк позбавлявся права власності на одну з найбільших офісних будівель у місті Дніпро. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про приміщення у Дніпрі за адресою Заводська набережна, 9, придбане "Приватбанком" ще у 2014 році та з того часу реконструйоване за кошти банку. Вартість будівлі становить понад 86 млн грн.

"Приватбанк" вітає рішення Верховного Суду, яким було захищено право власності на майно банку від посягань компаній, пов’язаних з колишнім топменеджментом банку", – наголосили в банку.

Крім того, скасувавши рішення попередніх інстанцій, суд також закрив касаційне провадження за скаргами ТОВ "Агро Комплект" та ПрАТ "Інгосстрах", які були подані для посилення позиції проти банку.

Як повідомлялося, у квітні "Приватбанк" відсудив у пов'язаної з Коломойським компанії будівлю головного офісу в Дніпрі.