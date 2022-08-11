Іспанія відправила експериментальний поїзд для вивезення кукурудзи з України

Іспанський оператор залізниць Renfe Mercancas відправив в Україну експериментальний залізничний склад із 25 контейнерів з мішками "біг-бег" для перевезення 600 тонн кукурудзи альтернативним маршрутом в обхід українських морпортів.

Відповідний маршрут 9 серпня запустило Міністерство транспорту, мобільності та розвитку міст Іспанії як альтернативу чи доповнення до морського транспорту в умовах війни Росії проти України, повідомляється на сайті відомства, передає Інтерфакс-Україна.

Це пілотний рейс, за допомогою якого міністерство прагне продемонструвати технічну та економічну доцільність залізничних перевезень зерна магістраллю з Лодзі (Польща) до Барселони (Іспанія).

За даними відомства, поїзд пройде шляхом Мадрид – Людвігсхафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, а зворотний – Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона, його протяжність становить приблизно 2 400 км. Перевезення плануються між Україною та Іспанією з перевалкою товару у Хелмі, за 25 км від кордону з Україною.

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Іспанський мінтранс уточнив, що контейнери Renfe Mercancías прибудуть до Хелма 22-28 серпня під завантаження українською кукурудзою, де будуть оброблені для подальшої передачі на термінал логістичного оператора Kombiverker у Лодзі. Перевезення між Лодзем та Хелмом здійснить польський залізничний оператор DBP.

Після завантаження контейнерів поїзд курсуватиме стандартною колією з Лодзі до Барселони. Зі зернового терміналу в Барселоні товар буде доставлений кінцевому покупцю. Прогноз прибуття пілотної партії до Барселони – початок вересня.

"Перші етапи цього пілотного проєкту збігаються з відкриттям (українських – ред.) портів Чорного моря та морських зернових маршрутів під контролем Туреччини, тому пробна поїздка буде здійснена з 600 тоннами кукурудзи, меншим обсягом, ніж спочатку було заплановано. При цьому важливо перевірити життєздатність залізничного рішення з боку Іспанії як підтримки морського транспорту України", – підсумував іспанський Мінтранс у повідомленні.

Таким чином, пілотний проєкт орієнтований на аналіз можливостей наземного транспорту як альтернативи морському експорту з України, він здійснюватиметься у державно-приватній координації між представниками транспортних та сировинних галузей ЄС.