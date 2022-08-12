Окупанти заявили про плани законсервувати Запорізьку АЕС

Ставленик окупантів, "член фейкової головної ради адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов заявив про плани законсервувати Запорізьку атомну електростанцію, яка через обстріли працює на мінімальних навантаженнях. ЗАЕС кілька разів навмисне була обстріляна російськими військами.

Про це він повідомив в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24", передає "Комерсант".

"Обстріли (росіянами) призвели до того, що навантаження на АЕС мінімальні, вироблення мінімальне, йде режим збереження того, що є, щоб нічого не сталося. Незабаром (Україна, – ред.) не отримуватиме нічого, бо, природно, ми рятуватимемо атомну станцію, консервуватимемо, виводитимемо ті навантаження, які є на "звільнені території", – сказав він.

Як повідомлялося, 11 серпня російські війська тричі обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта. "Прильоти" зафіксували безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання, а також в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС.

Раніше, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Внаслідок обстрілів було пошкоджено високовольтну лінію, через що на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист, його було відключено від енергомережі.

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.