Канада виділить "Нафтогазу" кредит на $350 мільйонів для закупівлі газу, – нардеп

Бюджетний комітет Ради схвалив для ухвалення в цілому поданий депутатами від "Слуги народу" законопроєкт про внесення змін до держбюджету, включивши до нього додатково 12,7 млрд грн (близько $350 млн) для НАК "Нафтогаз України" для закупівлі ним природного газу для проходження опалювального сезону.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Джерелом покриття зазначених видатків передбачити за рахунок збільшення за загальним фондом державного бюджету державних зовнішніх запозичень на відповідну суму", – йдеться в оприлюдненій депутатом копії документа.

Железняк також уточнив, що йдеться про кредит Канади на 10 років під 1,6%.

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Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на оборону на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

У випадку прийняття законопроєкту видатки державного бюджету у 2022 році перевищать 2,63 трильйона гривень, у тому числі видатки загального фонду – 2,2 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету зросте до 1,09 трильйона гривень, що співставно із усіма видатками держбюджету на рік, які планувалися до початку повномасштабної війни.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Уряд хоче збільшити дефіцит бюджету на 270 млрд грн. Що буде з курсом?

За даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн – за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.