Голова Нацбанку знову попередив про ризики внаслідок неконтрольованого друку гривні

Національний банк України (НБУ) попереджає про ризики у випадку збільшення емісійного фінансування державного бюджету понад погоджений на 2023 рік обсяг у 400 млрд грн.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив в інтервʼю "Forbes Україна".

"Якщо ми обмежимося обсягами у 400 млрд грн на 2022 рік, вплив на економіку буде контрольованим. Якщо ж "друк грошей" для фінансування дефіциту бюджету зростатиме суттєвішими темпами, це посилить ризики", – сказав Шевченко.

"Значна емісія може розігнати інфляційно-девальваційну спіраль, коли виникне необхідність індексувати витрати, "друкуючи" для цього нові й нові гроші. За такого сценарію наслідки неготовності приймати непопулярні рішення ми відчуватимемо ще дуже довго. Таких прикладів є достатньо в історії, зокрема у латиноамериканських країнах. Це шлях до втрати довіри громадян, причому на тривалий час", – пояснив голова НБУ.

Він наголосив на важливості використання неемісійних шляхів фінансування дефіциту держбюджету шляхом залучення коштів на внутрішньому ринку, перегляду ставок податків, або ж оптимізації видатків.

"Нам важливо не допустити безконтрольної емісії, ризики якої розуміють, на жаль, не всі. Один із важелів, як цього досягти – не робити кроків, що призводять до розширення дефіциту бюджету. Можна пригадати нещодавнє рішення розширити видатки на 81 млрд грн. Це все дуже важливо, але головне питання – як ці видатки можна покрити? Якщо цього розуміння не буде, то запит на їх покриття може прийти в НБУ. І вже ми вимушені будемо приймати складні рішення. Тут ми памʼятаємо про ризики інфляційної спіралі", – пояснив Шевченко.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Водночас наразі народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на оборону на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

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За даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн – за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.