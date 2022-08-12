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Новини
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Голова Нацбанку знову попередив про ризики внаслідок неконтрольованого друку гривні

кирилл,шевченко

Національний банк України (НБУ) попереджає про ризики у випадку збільшення емісійного фінансування державного бюджету понад погоджений на 2023 рік обсяг у 400 млрд грн.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив в інтервʼю "Forbes Україна".

"Якщо ми обмежимося обсягами у 400 млрд грн на 2022 рік, вплив на економіку буде контрольованим. Якщо ж "друк грошей" для фінансування дефіциту бюджету зростатиме суттєвішими темпами, це посилить ризики", – сказав Шевченко.

"Значна емісія може розігнати інфляційно-девальваційну спіраль, коли виникне необхідність індексувати витрати, "друкуючи" для цього нові й нові гроші. За такого сценарію наслідки неготовності приймати непопулярні рішення ми відчуватимемо ще дуже довго. Таких прикладів є достатньо в історії, зокрема у латиноамериканських країнах. Це шлях до втрати довіри громадян, причому на тривалий час", – пояснив голова НБУ.

Він наголосив на важливості використання неемісійних шляхів фінансування дефіциту держбюджету шляхом залучення коштів на внутрішньому ринку, перегляду ставок податків, або ж оптимізації видатків.

"Нам важливо не допустити безконтрольної емісії, ризики якої розуміють, на жаль, не всі. Один із важелів, як цього досягти – не робити кроків, що призводять до розширення дефіциту бюджету. Можна пригадати нещодавнє рішення розширити видатки на 81 млрд грн. Це все дуже важливо, але головне питання – як ці видатки можна покрити? Якщо цього розуміння не буде, то запит на їх покриття може прийти в НБУ. І вже ми вимушені будемо приймати складні рішення. Тут ми памʼятаємо про ризики інфляційної спіралі", – пояснив Шевченко.

Читайте також: Податок на імпорт: Нацбанк оцінив додаткові надходження бюджету у 18 мільярдів на місяць

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Водночас наразі народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на оборону на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Уряд хоче збільшити дефіцит бюджету на 270 млрд грн. Що буде з курсом?

За даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн – за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.

Автор: 

гривня (1574) НБУ (9356) емісія (45) Шевченко Кирило (153)


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Топ коментарі
+9
Щоб більш не попереджав - ось йому вже і готують заміну. Посадять зовсім вже ручного крадуна.
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12.08.2022 18:01 Відповісти
+8
Хуже нє будєт)
©
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12.08.2022 22:35 Відповісти
+8
Недоумки зелені, кличте Гонтарєву на допомогу!
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13.08.2022 12:45 Відповісти
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судячи з заголовку, то це як? права рука жаліється на ліву?
НБУ і є регулятор, тож не дуркуй друкуй і не жалійся
Але ж воно мабуть не незалежне, як у США, тому і звертається в інформпросторі до зеленої команди...
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12.08.2022 17:11 Відповісти
Если ты таксит, не всегда надо высказывать "компетентное" мнение в области футбола. Примут закон о увеличении дефицита бюджета-выполняй закон. А если зеленые так хотят опять войти в раж и красть на асфальте для дорог как и до войны- гиперинфляции не избежать.
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12.08.2022 23:24 Відповісти
А я скажу так. Зеленые делают правильно, что установили премии военным по 100 тисяч грн.
Печатный станок это налог со всех граждан пропорционально доходам, включая тех 73% "приколистов". Поэтому пусть себе в зад засунет Шевченко свое мнение, война должна финансировать по полной, чтоб потом в учебниках по истории Украины так и было записано - защитники Украины в материальнмо плане обижены не были, и за свой риск получали достойно.
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14.08.2022 12:58 Відповісти
Щоб більш не попереджав - ось йому вже і готують заміну. Посадять зовсім вже ручного крадуна.
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12.08.2022 18:01 Відповісти
Этот ручной от слова "абсолютно".
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12.08.2022 18:13 Відповісти
Не допустить не контролированной эмиссии может только Нацбанк, кого и о чём он предупреждает?
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12.08.2022 18:11 Відповісти
А кабмін і оп, яким буже потрібні гроші - якби не причому? Ти серйозно?!!
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14.08.2022 08:15 Відповісти
клоун якийсь, НБУ не повинен хвилювати дефіцит бюджету, його повинна хвилювати стабільність фінансової системи для цього НБУ є незалежним і для цього він отримує велику заробітну плату.
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12.08.2022 19:21 Відповісти
клоун в нбу - ****** позор, лучше бы вообше ничего не делал, а тихо принимал откаты за рефинанс и так не посадят.
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12.08.2022 19:21 Відповісти
Хуже нє будєт)
©
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12.08.2022 22:35 Відповісти
Коломойша всегда топил за дефолт. ЗЕвлада старается угодить хозяину
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12.08.2022 22:50 Відповісти
так этот банка головкин должен предупреждать или предпринимать конкретные действия для предупреждения создания той или иной кризисной ситуации? хотя под руководством величайшего ботсвано-ганско-гвинее-бисайского и не такое можно ожидать...
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13.08.2022 06:08 Відповісти
Недоумки зелені, кличте Гонтарєву на допомогу!
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13.08.2022 12:45 Відповісти
щоб гривню одразу в 3 рази опустити як при гетьмані?)
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13.08.2022 21:14 Відповісти
Ну сейчас мы на стадии "доллар по 8" с ручным управлением финансовой системой как при яныке
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14.08.2022 01:17 Відповісти
Тут вже не попереджати а по ібальнику надо бити Гетманціва іжи з ним
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13.08.2022 14:19 Відповісти
Меня всегда напрягало при любой власти ********* с включением печатного станка . И не надо говорить про войну . У нас , а я помню с 1999 года , шекель колеблется 3,3-3,6 , война не война . Вопрос , зачем ********* население
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13.08.2022 20:10 Відповісти
про втрату довіри громадян - стара повія розповідає про втрату цноти...
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14.08.2022 08:16 Відповісти
хай так, ніж хлопці в окопах "за спасібо" - історія розсудить що краще - не друкувати і втратити державу, чи друкувати і боротися усіма способами
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14.08.2022 13:00 Відповісти
Кого попередив? Себе? Боже, яке воно.....
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15.08.2022 09:17 Відповісти
А что ожидали? "Новые лица" с дипломами Трускавецкой "академии" будут действовать по государственному?
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15.08.2022 11:02 Відповісти
Свадьба в малиновке,напечатаєм скільки потрібно...............
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15.08.2022 13:52 Відповісти

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