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"Укрзалізниця" з березня збільшила вантажні перевезення на 24%

вагон

"Укрзалізниця" з березня по липень 2022 року збільшила обсяг вантажних перевезень на 24%.

Про це сказав голова правління компанії Олександр Камишін під час пресконференції, передає Укрінформ.

"У нас, починаючи з березня по липень, вантажний потік зріс на 24%. В основному це за рахунок експорту", – заявив Камишін.

Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення обсяг вантажних перевезнь залізницею дуже стрімко скоротився. Зокрема, за підсумками лютого компанія перевезла 22,3 млн тонн вантажів, а за підсумками березня – 8,3 млн тонн. За підсумками липня "Укрзалізниця" перевезла 10,3 млн тонн вантажів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у 2023 році не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення.

наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці"про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Крім того, "Укрзалізниця" з 1 серпня змінила методику обрахування вагонної складової у вартості вантажоперевезень у вагонах власного парку по території України, що також призведе до збільшення витрат бізнесу.

Автор: 

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