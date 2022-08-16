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Україна отримала пільговий кредит від Італії на 200 мільйонів євро

італія

Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту – 7,5 років).

Отримані кошти направлять на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

У Мінфіні нагадали, що відповідний кредитний договір був підписаний 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ.

Автор: 

Італія (448) кредит (3324) Мінфін (2951)


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