Україна отримала пільговий кредит від Італії на 200 мільйонів євро
Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту – 7,5 років).
Отримані кошти направлять на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
У Мінфіні нагадали, що відповідний кредитний договір був підписаний 5 серпня.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ.
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