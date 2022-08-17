США виділять $68 мільйонів на закупівлю української пшениці через ООН

США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці для вирішення світової продовольчої кризи.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"Сполучені Штати внесуть $68 млн у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", – наголосив він.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni під прапором Сьєрра-Леоне із 26 тис. тонн української кукурудзи.

5 серпня із портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.