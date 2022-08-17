Німецький НПЗ, що залежав від Росії, розпочав переробку нафти із США

Німецький нафтопереробний завод Schwedt розпочав переробку американської нафти, змішаної з російською нафтою Urals.

Про це повідомило Bloomberg джерело, знайоме з цим питанням, передає enkorr.

Як повідомляється, нафта із США, що постачається з Ростока на балтійському узбережжі Німеччини, наразі становить близько 20% від того, що переробляє нафтопереробний завод.

Зазначається, що порт нещодавно прийняв першу щонайменше за півстоліття партію нафти з США.

НПЗ у Шведті, який частково належить російському ПАТ "Роснєфть", розташовано неподалік польського кордону, й він завжди покладався на трубопровід "Дружба" з Росії для постачання сирої нафти.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек раніше заявив, що нафтопереробному заводу Німеччини найважче відмовитися від постачання російської нафти.

Раніше повідомлялося, що польська компанія PKN Orlen домовилася через партнерів із французької TotalEnergies про постачання нафти марки Murban з Об’єднаних Арабських Еміратів на свої НПЗ замість російської Urals.

У свою чергу литовський нафтопереробний завод Orlen Lietuva, збудований ще за радянських часів і орієнтований на переробку російської нафти, заявив, що більше не отримує сировину з РФ.