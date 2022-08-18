Голова МАГАТЕ готовий очолити місію на Запорізьку АЕС, – МЗС

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію", – зазначив він.

Міністр також додав, що місія для усунення загроз ядерної безпеки, спричиненої РФ, має бути невідкладною.

Як повідомлялося, Україна закликала генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН на Запорізьку АЕС для оцінки загроз ядерній безпеці внаслідок захоплення АЕС російськими окупантами.

Нагадаємо, минулого тижня російські війська декілька разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.