Німецький уряд знову відкинув ідею запуску "Північного потоку-2"

Федеральний уряд ФРН не вважає за потрібне запускати в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Про це під час брифінгу заявив представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер, передає Укрінформ.

"Ми зупинили процес сертифікації газопроводу з поважних причин, і поновлення проєкту не є наразі предметом обговорення", – зазначив Бюхнер, коментуючи нещодавню пропозицію віцеспікера Бундестагу від Вільної демократичної партії Вольфганга Кубікі запустити газогін для заповнення газосховищ перед зимою.

Він також нагадав про інші шляхи постачання газу. Зокрема, за допомогою "Північного потоку-1" і трубопроводу, який проходить територією України, РФ могла би виконати всі контракти з європейськими клієнтами та забезпечити всі потреби Європи.

Представник німецького уряду нагадав і про газогін "Ямал" через Білорусь і Польщу, який "Росія сама санкціонувала".

Представник Мінекономіки Штефан Габріель Гауфе також підтвердив, що Росія могла би задовольнити всі потреби Німеччини в газі за допомогою трубопроводу "північний потік-1".

"Пропозиція (запустити "ПП-2", – ред.) стосується країни, яка зарекомендувала себе як ненадійний постачальник енергії. А метою федерального уряду є досягнення незалежності від імпорту викопних джерел енергії саме з Росії", – сказав він.

У Міністерстві фінансів ФРН, яке очолює представник Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, запевнили, що міністр "вважає цю пропозицію неправильною".

Як повідомлялося, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри війну РФ в Україні. "Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", – сказав віцеспікер Бундестагу.

Коли журналіст наголосив, що президент РФ Владімір Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив запуск "Північного потоку-2" навіть у разі дефіциту газу