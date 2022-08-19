Кількість угод на ринку нерухомості впала вдвічі, – Мін’юст

Українські нотаріуси в другому кварталі 2022 року оформили 32 448 договорів з нерухомістю, що на 63,1% менше, ніж у першому.

Про це йдеться в даних Міністерства юстиції, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, активність на ринку нерухомості в зазначений період була більш ніж удвічі нижчою, ніж у січні-березні поточного року: нотаріусами було оформлено відповідно всього 18 152 угоди проти 43 191 договора відчуження нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки.

При цьому за угодами купівлі-продажу квартир та будинків у другому кварталі поточного року оформлено 10,681 договір (проти 28 451 угоди у першому кварталі), міни – 61 договір (224), дарування – 5 997 договорів (11 899), довічного утримання – 174 договору (198), пожертвування – чотири (7), інших договорів відчуження – 1 235 штук (2 411).

Також у зазначений звітний період засвідчено 14 296 договорів відчуження земельних ділянок, що майже втричі менше першого кварталу цього року (44 942) та більш ніж у 6 разів нижче за результати другого кварталу 2021 року (87 544).

Раніше з посиланням на дані платформи "Опендатабот" повідомлялося, що в другому кварталі 2022 року українські нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 480 об’єктів нерухомості.