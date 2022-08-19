АРМА отримало активи пов’язаної з російським "Газпромом" компанії

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА корпоративні права компанії, пов’язаної з російським холдингом "Газпром", на суму понад 6 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади (ч. 4 ст. 111-1 КК України). У межах провадження правоохоронці досліджують діяльність ряду підприємств, які працюють на ринку постачання твердого, рідкого, газоподібного палива", – сказано в повідомленні.

Засновниками цих підприємств є резиденти РФ, а кінцевим бенефіціарним власником – ПАО "Газпром нєфть", що входить до холдингу "Газпром".

Як повідомлялося, із 24 лютого державне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало за рішенням суду десятки різних компаній, які належать росіянам, урядовим структурам РФ та Білорусі або українським колаборантам. Загальна вартість таких активів становить $1,5 млрд.