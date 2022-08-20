Wizz Air відмовилася від планів поновити рейси із Москви до Абу-Дабі

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air призупиняє плани щодо відновлення рейсів із Москви до Абу-Дабі (ОАЕ) на тлі критикита закликів бойкотувати компанію.

Про це повідомляє Reuters.



Водночас у своїй заяві про відкладення рейсів компанія не згадала негативну реакцію в соціальних мережах проте повідомила про "обмеження в ланцюжку постачання галузі".

Також авіакомпанія заявила, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в ОАЕ і діє відповідно до правил країни Перської затоки.

Як повідомлялося, Wizz Air раніше заявляла, що із жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви. Нагадаємо, що з 27 лютого авіакомпанія припинила всі рейси в Росію.