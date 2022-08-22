Мобільний оператор Vodafone продав бізнес в Угорщині за $1,8 мільярда

Британський оператор зв’язку Vodafone Group PLC досяг угоди про продаж свого угорського підрозділу за 715 млрд форинтів ($1,78 млрд).

Як повідомили в компанії, покупцем підрозділу Vodafone Magyarorszag Tavkozlesi Zrt (Vodafone Hungary) стане місцевий оператор 4iG Public Limited Company та держкомпанія Corvinus Zrt., передає Інтерфакс-Україна.

Очікується, що операцію буде закрито до кінця поточного року.

Сума угоди у 9,1 раза перевищує скориговану EBITDA підрозділу за 12 місяців до 31 березня 2022 року, уточнили в компанії.

В результаті злиття Vodafone Hungary та 4iG буде утворено другий за величиною оператор зв'язку в Угорщині.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.