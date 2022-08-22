Ціни на електроенергію у Європі встановили історичний рекорд

Базова ціна на електроенергію в Європі підскочила більш ніж на 25% у понеділок, 22 серпня, і вперше в історії перевищила у 700 євро за мВт-год.

За даними Bloomberg, нова ціна приблизно у 14 разів перевищує середньосезонний показник за останні пʼять років, пише "Forbes Україна".

Агентство зауважує, що різке підвищення ціни на електроенергію викликане новими побоюваннями щодо постачання газу трубопроводом "Північний потік" з Росії.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці увечері "Газпром" повідомив, що останній працюючий газоперекачувальний агрегат відправної компрессорної станції магістралі "Північний потік" КС "Портова" буде зупинено з 31 серпня по 2 вересня на три дні для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт. Це означає повну зупинку транспортування газу цим трубопроводом, який наразі працює лише на 20% потужності.

Після цього у понеділок спотова ціна газу в Європі перевищила $3000 за тисячу кубометрів.

Раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.