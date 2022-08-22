Болгарія вважає переговори про відновлення поставок російського газу "неминучими"

Тимчасовий міністр енергетики Болгарії Россен Христов заявив, що країна "неминуче" обговорюватиме відновлення поставок газу з російським "Газпромом", які були припинені в квітні після того, як уряд пообіцяв забезпечити адекватні поставки на зиму.

Христов не сказав, коли почнуться переговори з російською компанією, але сказав, що вони будуть потрібні для забезпечення більш дешевого газу для країни, передає Reuters.

"Враховуючи вимоги бізнесу і профспілок, насправді переговори з "Газпромом" про відновлення поставок неминучі", – сказав Христов.

Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб у газі за рахунок поставок з Росії до квітня, коли "Газпром" припинив поставки до країни через відмову попереднього уряду платити в рублях.

Довгостроковий контракт Болгарії із "Газпромом" закінчується в кінці 2022 року.

Христов звинуватив попередній уряд прем'єр-міністра-реформіста Кирила Петкова, який розпався в червні всього через шість місяців після вступу на посаду, у псуванні зв'язків з Росією через її вторгнення в Україну.

Він сказав, що не очікує легких і швидких переговорів.

"Ситуація з "Газпромом" зовсім не райдужна. Нам, очевидно, довелося б зараз до них звертатися. Переговори будуть дуже важкі", – сазав Христов.

Сотні болгар влаштували протести проти тимчасового уряду з моменту його вступу на посаду 2 серпня, вони стурбовані тим, що він спрацює на відновлення поставок російського газу та знову посилить вплив Кремля на економіку.

Зараз країна, яка потребує близько 3 млрд кубометрів газу на рік, отримує 1 млрд кубометрів газу на рік з Азербайджану, а решту купує на ринку.

Раніше повідомлялося, що Болгарія розглядає варіант відновлення поставок газу від російського "Газпрому", які були зупинені через відмову Софії платити у рублях.

Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

Водночас, за даними ЗМІ, найбільші енергокомпанії Австрії, Італії та Німеччини – OMV, Eni та Uniper – погодилися на нову схему оплати російського газу, яка передбачає відкриття двох рахунків (валютного та рублевого) у "Газпромбанку".