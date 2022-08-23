Зловмисники вкрали з карток "Приватбанку" 36 мільйонів під виглядом виплати допомоги

Співробітники Департаменту кіберполіції за сприяння служби безпеки "Приватбанку" викрили схему шахрайства, за допомогою якої зловмисники привласнили 36 мільйонів гривень з банківських карток громадян.

Як повідомляє пресслужба "Приватбанку", наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб.

За даними слідства, використовуючи фішингові ресурси учасники злочинних організацій отримували дані банківських карток громадян та надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків.

"Фішингові сайти маскувалися під ресурси з надання соціальних виплат, зокрема "Є-підтримки", сайти допомоги від ЄС, державних програм президента України та ресурси із продажу військової амуніції. Відомості про банківські картки, які вводили довірливі громадяни нібито для отримання матеріальної допомоги, автоматично ставали відомі зловмисникам", – пояснили у банку.

В рамках розслідування справи правоохоронці провели 42 обшуки на території 15-ти областей України. За результатами вилучено більше 100 мобільних телефонів, 53 ноутбуки та іншу комп’ютерну техніку, банківські картки, "чорнові" записи та близько 1,5 мільйона гривень готівкою. Також заблоковано криптогаманець із активами на суму близько $40 тис.

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За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Дев'ятьом учасникам злочинних організацій вже оголошено підозру, вирішується питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам.

Своєю чергою "Приватбанк" нагадує, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями.