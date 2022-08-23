В уряді пояснили затягування процесу конфіскації майна російських банків

Кабінет міністрів планує розділити активи "Промінвестбанку" та "Міжнародного резервного банку" (колишній "Сбєрбанк" в Україні), що належать російським державним структурам і оборони мають бути конфісковані за рішенням РНБО, між різними державними структурами.

Про це перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів "Forbes Україна".

"Процес зайняв більше часу, ніж ми розраховували, адже необхідно чітко дотримуватись всіх законних процедур, щоб ці рішення не були оскаржені в судах попередніми власниками банків. Також потрібно визначити, хто буде розпорядником активів", – пояснив чиновник.

Він нагадав, що перша версія закону про конфіскацію таких активів, ухвалена у квітні, передбачала, що активи можуть передаватися тільки на окреме держпідприємство, яким визначили "Національний фонд інвестицій України", однак він досі не розпочав операційну діяльність.

Кудін уточнив, що дочірні банки російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ" в Україні мають на балансі різні активи (грошові кошти, корпоративні права, права вимоги за кредитами держпідприємств, ОВДП), тому їх доцільно передати різним структурам. Наприклад, грошові кошти варто передати напряму до держбюджету, а ОВДП – повернути Мінфіну, щоб держава за ними не сплачувала. Права вимоги за кредитами можна або списати, або передати самим держпідприємствам-боржникам. Корпоративні права банків можна залишити в "Нацфонді інвестицій".

Чиновник додав, що для цього необхідно було внести зміни до закону про вилучення майна росіян. Закон з відповідними змінами (№7451) був прийнятий Радою наприкінці липня та підписаний президентом 18 серпня.

За словами Кудіна, проєкт рішення про передачу всіх вилучених активів різним кінцевим отримувачам буде представлений Мінекономіки на найближчому засіданні уряду.

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Як повідомлялося, за рішенням РНБО від 11 травня, конфіскації підлягають корпоративні права "Промінвестбанку" та "Міжнародного резервного банку" (права на їх акції), кошти на коррахунках, облігації внутрішньої державної позики та депозитні сертифікати НБУ, права вимоги за кредитами держпідприємств "Укрзалізниця", "УкрЕнергоМашини", "Артем", "Зоря-Машпроект".

Нагадаємо, на початку квітня Національний банк запропонував Кабінету міністрів вилучити та спрямувати в дохід держави активи дочірніх банків "Сбєрбанку Росії" та "ВЕБ.РФ" на загальну суму 26 млрд грн.

У лютому, одразу після початку російського вторгнення, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".