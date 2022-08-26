Голова МАГАТЕ готовий направити постійну місію на Запорізьку АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) може направити постійну місію на Запорізьку АЕС.

Про це голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у інтерв'ю RFI, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Технічно потрібно чітко визначити характеристики місії і, можливо, встановити постійну присутність агентства на місці", – сказав Гроссі.

Напередодні у МАГАТЕ заявили, що розраховують направити місію на Запорізьку АЕС до 5 вересня, до якої увійдуть не лише інспектори агентства, а й співробітники служб безпеки.

Раніше Гроссі, виступаючи з відеозв'язку на Раді безпеки ООН, закликав Росію та Україну якнайшвидше допустити місію агентства до Запорізької АЕС, а також заявив про свою готовність очолити її.

Гроссі наголосив, що, лише особисто оглянувши АЕС, експерти МАГАТЕ зможуть дати максимально точну оцінку того, в якому вона стані.

Крім того, за його словами, присутність співробітників МАГАТЕ на об'єкті "може чинити стабілізуючий вплив".

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Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.