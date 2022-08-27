Увечері 26 серпня на Запорізькій АЕС до мережі підключили другий енергоблок.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", – йдеться у повідомленні.

Раніше, того ж дня, о 14:04, до мережі підключили перший із зупинених напередодні енергоблоків.

"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – наголосили в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція вперше в історії була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська" внаслідок ворожих обстрілів. Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.