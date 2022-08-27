Україна та Молдова підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень
Молдова та Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень у двосторонньому та транзитному форматі з 1 вересня.
Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури Молдови, передає NewsMaker.
Це рішення ухвалили 26 серпня представники молдавсько-української об'єднаної комісії.
Положення діятиме до кінця 2023 року з можливим продовженням за згодою сторін.
У протоколі також погодили обмін дозволами на перевезення товарів до та з третіх країн, а також тимчасове перевезення людей на 2023 рік.
Як повідомлялося, Україна та Молдова запустили альтернативний залізничний маршрут до портів на Дунаї.
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