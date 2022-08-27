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Україна та Молдова підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень

молдова

Молдова та Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень у двосторонньому та транзитному форматі з 1 вересня.

Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури Молдови, передає NewsMaker.

Це рішення ухвалили 26 серпня представники молдавсько-української об'єднаної комісії.

Положення діятиме до кінця 2023 року з можливим продовженням за згодою сторін.

У протоколі також погодили обмін дозволами на перевезення товарів до та з третіх країн, а також тимчасове перевезення людей на 2023 рік.

Як повідомлялося, Україна та Молдова запустили альтернативний залізничний маршрут до портів на Дунаї.

Автор: 

вантажі (1296) Молдова (581) перевезення (644)


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