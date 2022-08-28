МАГАТЕ затвердило склад місії на Запорізьку АЕС, – NYT

МАГАТЕ затвердило групу експертів, прибуття яких на Запорізьку атомну електростанцію заплановано наступного тижня.

Про це повідомляє The New York Times, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія та Україна знову звинуватили одне одного в обстрілі Запорізької АЕС, тому наглядовий орган ООН з атомної енергії зібрав групу експертів для відвідування об'єкта на тлі побоювань щодо можливої ​​ядерної аварії", – йдеться у повідомленні з посиланням на список членів місії, який є у розпорядженні редакції.

Як повідомляється, список членів команди включає голову ядерної агенції Рафаеля Маріано Гроссі з Аргентини і ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Ні Сполучені Штати, ні Великобританія, країни, які Росія зневажає як "несправедливо упереджені через їхню рішучу підтримку України", не представлені.

Раніше Гроссі заявляв, що МАГАТЕ може направити постійну місію на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.