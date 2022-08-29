Комітет Ради схвалив сплату податків авансом для валютних обмінників

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт N7655 про сплату авансом податку на прибуток дня небанківських мереж пунктів обміну валют.

Про це голова парламентського Комітету , нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вдячний Комітету за підтримку мого законопроєкту N7655 про фіксовані авансові внески з податку на прибуток з кожного пункту обміну валюти. З майже 4000 обмінників у мирному 2021 році галузь сплатила аж 7 млн грн податків. Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80 000 грн щомісяця доходу", – написав Гетманцев.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №7655, для небанківських фінансових установ запроваджується сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку "за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю".

Як повідомлялося, розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді ініціював Національний банк України (НБУ).

Раніше Нацбанк також посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют, зокрема, заборонивши публікувати курси на вуличних табло.