Німецька Uniper просить додаткове кредитування на 4 мільярда євро

Німецька енергетична компанія Uniper SE запросила додаткове кредитування у розмірі 4 млрд євро банку KfW на підтримку ліквідності в короткостроковій перспективі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомила компанія, вона повністю використала кредитну лінію, надану їй KfW, на суму 9 млрд євро.

Uniper додала, що її фінансові позиції погіршилися через стрибок цін на газ та скорочення постачання енергоресурсів з Росії.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.