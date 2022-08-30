Санкції діють: Виробництво калійних добрив у Росії обвалилося на чверть

За сім місяців 2022 року в Росії виготовили на 26% менше калійних добрив, ніж роком раніше. Основний виробник "Уралкалій" не може вирішити логістичні проблеми, а нішу, що утворилася на ринку, намагаються зайняти компанії з Канади, США і Таїланду.

За даними Росстату, за сім місяців в Росії було вироблено 14,1 млн тонн мінеральних та хімічних добрив, що на 8,9% менше, ніж торік, повідомляє російський Forbes.

Зокрема, у липні виробництво добрив продовжило знижуватися, склавши 1,8 млн тонн, що на 11,9% менше, ніж у липні 2021 року, і на 3,8% менше, ніж у червні цього року.

Падіння відбулося за рахунок калійних добрив. Їх виробництво впало на 25,8% порівняно з січнем-липнем минулого року – до 4,7 млн тонн. У липні виробництво калійних добрив обвалилося порівняно з липнем 2021 року на 40,1%, а порівняно з червнем 2022 року – на 11,8%.



Виробництво аміаку, сировини для виготовлення азотних добрив також впало за сім місяців 2022 року – на 12,8% до 10,1 млн тонн. За іншими видами добрив ситуація інша – за цей період зафіксовано зростання виробництва.



"Настільки неоднозначні результати випуску мінеральних добрив за сім місяців 2022 року зумовлені, з одного боку, дією проти акціонерів та керівників хімічних компаній західних санкцій, які призвели до відмови від співпраці з ними іноземних банків, страхових організацій та логістичних операторів (зараз воно повільне), з іншого ж – сильним попитом на агрохімікати як на внутрішньому ринку, так і на світовому", – пише інформаційно-аналітичне агентство Fertilizer Daily.

Читайте також: Фінські митники почали конфіскувати готівкові євро у росіян через санкції

Як повідомлялося, у списки санкцій ЄС, Великобританії та Швейцарії були включені ключові фігури російської галузі мінеральних добрив: бенефіціари та топменеджери "Акрона" (В'ячеслав Кантор), "Єврохіма" (Андрій Мельниченко та Володимир Рашевський), "Уралкалія" та "Уралхіма" (Дмитро Мазепін), а також "Фосагро" (Андрій Гур'єв). Більшість із них залишили свої посади та відмовилися від контролю в компаніях. Але не всім це допомогло.

На думку експертів, основна причина зниження виробництва полягає у скороченні обсягів експорту.

Обсяг експорту "Уралкалію" з початку року скоротився на 25-30%, каже гендиректор "Уралхіму" Дмитро Коняєв. За його словами, практично припинився експорт до Європи, мінімально закуповують США, хоча є зростання продажів у Китай, Індію та Бразилію.

Коняєв зазначив, що термінали з перевалки добрив у Латвії, що належать "Уралхіму", наразі зупинені, заблоковані урядом країни, тому морські відвантаження йдуть тільки через порти Ленінградської області.

Введені санкції прямо не обмежують російських виробників калійних добрив. Однак експерти вказують, що зберігаються логістичні проблеми, пов'язані із закриттям портів для російських судів. По-друге, незважаючи на те, що російські виробники калійних добрив не перебувають у списках санкцій, покупці зі США та Європи намагаються знайти заміну постачальникам з Росії. А покупці на азійському ринку стали розраховувати на дисконт під час купівлі російської продукції.



Крім того, санкції проти низки російських банків призводять до складнощів у міжнародних розрахунках: європейські та американські покупці не можуть оплачувати купівлю калійних добрив із Росії через те, що банки розірвали кореспондентські відносини.