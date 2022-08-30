Fitch підвищив рейтинг "Укренерго" після реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило пріоритетний незабезпечений рейтинг гарантованих державою облігацій ПрАТ "НЕК "Укренерго" на суму $825 млн після їх реструктуризації з "C" до "CC".

Як зазначається у повідомленні агентства, рейтинг повернення облігацій залишається незмінним – на рівні "RR4", передає Інтерфакс-Україна.

"Підвищення рейтингу викликане реструктуризацією боргу України. Fitch також присвоїв "Укренерго" довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") "СС", – вказує агентство.

Fitch уточнює, що рейтинги відображають міцні зв'язки "Укренерго" із сувереном відповідно до критеріїв Fitch для компаній, пов'язаних з державою (GRE), при цьому Україна також є гарантом майже всього боргу компанії.

Водночас агентство зауважує, що реструктуризація покращила ліквідність "Укренерго", але вона залишається незадовільною, враховуючи обслуговування боргу, що залишився, а також стресові операційні грошові потоки.

Fitch вважає дефіцит ліквідності стримуючим фактором для рейтингів "Укренерго" та її самостійної кредитоспроможності (SCP) на рівні "CC".

За оцінкою агентства, діяльність "Укренерго" сильно постраждала від військового вторгнення РФ в Україну, у зв'язку з чим воно очікує, що споживання електроенергії в країні в найближчі два роки буде на 30% нижчим, ніж у довоєнний час, що обмежить доходи НЕК від передачі та диспетчеризації. Також очікується нижчий збір торгової дебіторської заборгованості у 2022-2023 роках та виникнення нових боргів.

Крім того, необхідність підтримки працездатності електромережі поглинає доступні ресурси НЕК та знижує її ліквідність.

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Як повідомлялося, раніше рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з "C" до "CC" вслід за підвищенням суверенних рейтингів України 17 серпня.

Нагадаємо, на початку серпня слідом за реструктуризацією держборгу України за євробондами Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") одержало згоду власників своїх єврооблігацій на $700 млн з погашенням у 2028 році на відстрочку виплат відсотків за ними та перенесення терміну їх погашення на два роки.

Аналогічним чином державне "Укренерго" отримало згоду на відстрочку виплат за своїми п’ятирічними "зеленими" єврооблігаціями на $825 млн.