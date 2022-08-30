Європа зможе пережити зиму без російського газу, – прем’єр Словенії

Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія вирішить перекрити постачання газу.

Про це заявив премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час виступу на Бледському стратегічному форумі, передає Укрінформ.

"Тепер, коли йдеться про енергетичну безпеку, я сподіваюся, що ми на правильному шляху, коли йдеться про забезпечення газу з інших джерел, окрім російських, на цю зиму. Це не означає, що газ буде дешевим або що його буде багато, але здається, що Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія вирішить просто відключити його", – сказав Голоб.

За його словами, нині проблеми ціни на енергоносії найнагальніші, тим паче що вони поширюються на електрику, тож потрібні рішучі кроки.

На думку Голоба, щодо переходу до "зеленої енергії", то війна не сприяє цьому процесу, адже "цієї зими нам доведеться спалити все, що маємо, для того щоб вижити; замість більш "чистого" газу ми спалимо більш "брудну" нафту".

Водночас, за його словами, це найкращий час для інвестування у відновлювані джерела енергії.

"Але коли йдеться про масовий перехід на відновлювані джерела енергії, державам потрібно буде допомогти. Немає способу, яким мережа зможе задовольнити весь попит на відновлювані джерела енергії без величезних інвестицій за підтримки держав з боку Європейської Комісії чи Європейського Союзу", – заявив премʼєр-міністр Словенії, зауваживши, що "безумовно, це буде важкий шлях".

Раніше повідомлялося, що російський "Газпром" повідомив французькій компанії Engie SA про скорочення поставок газу з 30 серпня через "розбіжності у деяких контрактах".

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.