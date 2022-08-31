Фінляндія хоче створити спеціальну візу для російських дисидентів

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що фінський уряд вирішив розглянути можливість запровадження спеціальної гуманітарної візи, якою могли б скористатися зокрема й російські дисиденти.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, передає Європейська правда.

За словами Хаавісто, нова гуманітарна віза видаватиметься в індивідуальному порядку для того, щоб допомогти правозахисникам, представникам громадянського суспільства й незалежним журналістам у Росії.

"Це завжди має вирішуватися в індивідуальному порядку. Гуманітарна віза буде використовуватися в деяких окремих випадках", – наголосив глава фінського МЗС.

Така гуманітарна віза дозволятиме власнику або власниці перебувати у Фінляндії тривалий час без зобов’язання повернутися в країну проживання. Хаавісто додав, що уряд буде обговорювати, скільки в країні може залишатися власник візи та які критерії до нього висуватимуться.

"Що більш суворими будуть критерії щодо туристичних віз, або ж якщо їх узагалі перестануть видавати, то буде відсутній робочий інструмент, який можна використати, щоб допомогти бажаним особам уможливити їхню подорож", – вважає він.

Раніше запровадження подібної гуманітарної візи у Фінляндії обговорювали у зв’язку із ситуацією в Афганістані минулого року, де після захоплення влади "Талібаном" тисячі активістів були змушені виїхати з країни.

Рішення ще повинен затвердити фінський парламент, який у жовтні входить у передвиборчий період, тож пропозиція про запровадження гуманітарних віз, за прогнозом глави МЗС Фінляндії, буде подана до того часу.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія не буде анулювати вже видані громадянам Росії туристичні візи.