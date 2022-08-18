Фінляндія не буде анулювати вже видані громадянам Росії візи

Фінляндія не буде анулювати вже видані громадянам Росії туристичні візи.

Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто на зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, передає Європейська правда з посиланням на Yle.

"Ми не маємо наміру обмежувати старі візи", – сказав Хаавісто.

За його словами, виданий росіянам шенген залишиться дійсним і надалі. Хаавісто також нагадав, що Фінляндія продовжить видавати візи на підставі навчання, роботи та сімейних зв'язків.

При цьому естонська сторона запропонувала анулювати і вже видані громадянам РФ візи.

Хаавісто у свою чергу зазначив, що візові обмеження, що вводяться з вересня, мають символічне значення – вони демонструють підтримку Україні та українським біженцям.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія обмежить отримання шенгенських віз для ромадян Росії до 10% від нинішнього рівня. Зміни набудуть чинності у вересні 2022 року. Формальне рішення про це має ухвалити МЗС країни.

Перед цим прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні. Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості. До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.