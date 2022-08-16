Фінляндія зменшить кількість віз для росіян у 10 разів

Фінляндія обмежить отримання шенгенських віз до 10% від нинішнього рівня. Зміни набудуть чинності у вересні 2022 року. Формальне рішення про це має ухвалити МЗС країни.

Про це повідомляє Yle за підсумками переговорів міністрів Фінляндії.

"Після коронавірусу помітне збільшення турпотоку з Росії, коли ми намагаємось допомогти українським біженцям. Це недоречно, що Фінляндія стала перевалочним пунктом для відпустки в Європі", – зауважив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

Як повідомляється, Міністерство закордонних справ підготувало проєкт змін, згідно з яким пріоритетним стане видача віз за сімейниими обставинами, для роботи чи навчання. Це має скоротити кількість туристичних віз, що видаються.

Глава МЗС також згадав запровадження спеціальних гуманітарних віз для росіян. Однак це питання ще потрібно опрацювати.

Хаавісто також додав, що час подання заяв на туристичні візи буде обмежено, наприклад, певними днями тижня або тимчасовим проміжком на день.

"Невелику кількість туристичних віз все ще можна буде отримати", – запевнив міністр.

Нововведення не вимагатимуть зміни законодавства. Хаавісто підкреслив, що Фінляндія дотримується правил Шенгену. Скорочення кількості віз фінською стороною не буде порушенням.

Фінляндія також підтримує зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Якщо угоду буде скасовано, ціна візи підніметься з 35 до 80 євро.

Хаавісто зауважив, що питання єдиної позиції ЄС щодо туристичних віз для росіян буде порушено наприкінці серпня.

Глава МЗС вважає, що російська сторона може відреагувати запровадженням власних обмежень.

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі обговорюють питання призупинення видачі віз для росіян, однак наразі рішення про видачу віз приймають безпосередньо держави-члени ЄС, які при цьому мають гарантувати видачу віз для певних категорій.

До того президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Перед цим прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні. Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості. До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.