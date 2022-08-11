Євросоюз почав обговорювати припинення видачі віз для росіян, – ЄК

У Європейському союзі справді обговорюють питання призупинення видачі віз для росіян, однак наразі рішення про видачу віз приймають безпосередньо держави-члени ЄС, які при цьому мають гарантувати видачу віз для певних категорій.

Про це заявила представник Європейської комісії Анітта Хіппер, коментуючи пропозицію деяких лідерів країн ЄС припинити видачу громадянам РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що вже з 25 лютого ЄС частково призупинив дію Угоди про спрощення візових правил для осіб, близьких до російського режиму, бізнесменів та дипломатів, але це рішення не стосується звичайних громадян РФ.

"Звичайно, обговорення цього питання на рівні ЄС йде з державами-членами з урахуванням розвитку подій і для того, щоб гарантувати скоординованість дій", – сказала Хіппер.

"Я хочу нагадати, що вже у травні ми видали методичні рекомендації, щоб допомогти державам-членам щодо застосування часткового призупинення Угоди про спрощення візового режиму. Відповідно до цих рекомендацій держави-члени можуть і повинні давати індивідуальну оцінку кожному запиту і можуть відмовити у візі, включаючи всі можливі аспекти, будь то загроза громадському порядку, внутрішній безпеці або ж питання міжнародних відносин", – додала представниця Єврокомісії.

Водночас вона наголосила, що держави-члени ЄС повинні поважати міжнародні зобов'язання та гарантувати, що завжди будуть категорії людей, для яких віза має бути видана.

"Тут ми говоримо про гуманітарні випадки для членів сім'ї, журналістів та дисидентів", – уточнила Хіппер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Перед цим прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні. Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості. До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.