Зеленський підписав закони для "митного безвізу" з ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закони в межах "митного безвізу" з Євросоюзом.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення, передає пресслужба Офісу президента.

"Щойно я підписав документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією "митного безвізу". Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади", – наголосив глава держави.

Зеленський також подякував дипломатам, урядовцям, депутатам, які забезпечили цей результат.

"Україна буде повноправним членом ЄС – і ми вже найближчі з Європою, ніж будь-коли в попередні десятиліття", – підкреслив президент.

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Як повідомлялося, Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7420 про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.

Нагадаємо, Україна завершила останній етап тестування – міжнародне тестування національного застосунку NCTS, і таким чином технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.